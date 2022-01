"Lucia Tanti criminale nazista": volantini contro la vice sindaca di Arezzo

Alcuni volantini contro Lucia Tanti, vice sindaca e assessore alla sanità di Arezzo, sono stati rinvenuti la notte scorsa ad Arezzo. “Lucia Tanti criminale nazista - i vaccini uccidono” riportano i piccoli manoscritti che contengono la firma delle due V (W), già apparsa in commenti su social di Asl, media e amministratori aretini, nonché vicino alle scritte vergate su un edificio scolastico di Arezzo.

È la stessa Tanti a raccontare su Facebook il ritrovamento: “Nella nottata di ieri sono stati trovati alcuni volantini come questi, uno anche vicinissimo a casa mia, e tutti nei dintorni con questo messaggio a me indirizzato. Un attacco diretto, che per le caratteristiche e per le modalità mi dicono da non sottovalutare. Non è ben chiaro chi si nasconda dietro questo sinistro anonimato, se gruppi organizzati e quindi potenzialmente pericolosi, o "semplici" - nel senso di poveri di intelligenza e di spirito - mitomani o irresponsabili. Resto piuttosto indifferente anche a questo attacco e non cambio certo la mia posizione di totale fiducia nella scienza e quindi la mia convinzione più determinata a favore della vaccinazione, orgogliosa del fatto che mi si consideri un simbolo a favore dell'immunizzazione, e di quella più diffusa. Colgo anzi l'occasione per invitare i cittadini a proseguire nella loro risposta intelligente a favore della vaccinazione e per ringraziare tutto il personale medico e sanitario per lo straordinario lavoro che sta svolgendo in queste ore difficili. Ringrazio sinceramente tutti coloro i quali, appresa la notizia, mi hanno inviato e mi stanno inviando i loro messaggi di solidarietà. Grazie perché siete tantissimi, e questo altro non è che un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada. E desidero anche ringraziare i cittadini che ho sentito a decine e decine in questi giorni per la comprensione e la pazienza che stanno dimostrando in un momento in cui il sistema, fiaccato da numeri straordinari ha mostrato momenti di criticità”.

Digos e polizia municipale stanno conducendo le indagini per individuare l’autore dei volantini.

Nisini (Lega): “Solidarietà e vicinanza al vicesindaco Lucia Tanti”

“Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà al vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti per gli episodi che l’hanno vista coinvolta nelle ultime ore. Auspico che vengano quanto prima individuati i responsabili di questi gesti vergognosi. Si tratta di un fatto gravissimo da condannare senza se e senza ma”. Così in una nota il sottosegretario al MLPS Tiziana Nisini.