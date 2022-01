L'Use Scotti Rosa inizia il 2022 contro la Virtus Bologna

Finalmente ecco l'ora della prima partita del 2022. Dopo il rinvio delle gare con Ragusa e Campobasso, i tamponi eseguiti da protocollo hanno dato esito negativo e quindi la Scotti si prepara ad affrontare la Virtus Bologna nel match in programma domenica alla Segafredo Arena ed anticipato alle 15 (arbitri Ciaglia di Caserta, Bramante di San Martino Buon Albergo e Bartolini di Fano).

Inutile dire che si tratta di una sfida difficilissima visto il valore delle avversarie, al momento al secondo posto della classifica. "Andiamo a giocare questa gara che è stata in dubbio fino in fondo per i problemi legati alla pandemia - spiega coach Alessio Cioni - rispetto a giovedì abbiamo recuperato le giocatrici, una delle quali ha avuto la febbre senza altri problemi. Purtroppo qualche ragazza arriverà alla partita senza aver fatto un allenamento vero e proprio ma questo ci può comunque far andare con un numero accettabile a giocare. Preparare la sfida è stato difficile visto che, oltre alla forza dell'avversario, noi abbiamo passato due settimane senza essere riuscite a fare un allenamento al completo. Saremo in situazione di emergenza ma vogliamo onorare l'impegno e giocare per recuperare il ritmo partita e riprendere confidenza con il campo. Speriamo quindi di poter uscire da questo periodo difficile e rimetterci in marcia verso la seconda parte del campionato nella quale siamo chiamate a cercare la salvezza".

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa