Manutenzione strade a Firenze, la mappa degli interventi

L’asfaltatura notturna di via del Gelsomino e il ripristino dei tombini della rete fognaria in via Gioberti. Ma anche interventi di regolazione idraulica in via di Soffiano, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Fratelli Bronzetti e la ripresa delle operazioni di potatura in via Pistoiese. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Per quanto le asfaltatura, si inizia lunedì 10 gennaio il via del Gelsomino: in orario notturno (21-6) e fino al 24 gennaio nel tratto tra via Grecchi e via Senese sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Senese. I veicoli diretti verso Porta Romana utilizzeranno via Senese con revoca della corsia preferenziale e conseguente spegnimento della porta telematica; per quelli diretti in piazzale Michelangelo-viale Torricelli l’itinerario alternativo è via Senese-via Catelli-via del Gelsomino. A seguire saranno effettuati i lavori di asfaltatura in via Senese dalle Due Strade verso il Galluzzo.

Via Pistoiese: lunedì 10 gennaio riprenderanno le operazioni di potatura delle alberature iniziate a novembre e sospese a dicembre. Le operazioni sono articolate in fasi successive con provvedimenti di circolazione che variano a seconda dei tratti interessati dagli interventi. Si tratta di divieti di sosta, restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e divieti di transito che pregiudicheranno la transitabilità della strada fino al termine degli interventi che dovranno comunque concludersi entro marzo. Itinerari alternativi: per chi è diretto verso la città in deviazione già prima della rotatoria di San Donnino passando per via Curzio Malaparte-via Pratese; per la direttrice in uscita città il percorso è viale Gori-via Basili-via Palagio degli Spini. Deviazioni e itinerari per i residenti e frontisti che varieranno con l’avanzamento delle potature saranno indicati sul posto.

Via Gioberti: da lunedì 10 gennaio saranno effettuati i ripristini di alcuni chiusini della rete fognaria. Fino al 17 gennaio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via Villari-via Fra’ Paolo Sarpi, mentre il tratto da via Villari a piazza Alberti diventerà a senso unico verso la piazza. Dal 17 al 21 gennaio invece i lavori di sposteranno nel tratto via Fra’ Paolo Sarpi-via Capo di Mondo che quindi sarà chiuso. Previsti anche divieti di sosta.

Via di Soffiano: per interventi di regolazione idraulica da lunedì 10 gennaio sarà in vigore un restringimento di carreggiata nel tratto via Guardavia-via del Ferrone con senso unico verso quest’ultima strada. Previsti inoltre divieti di sosta e un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via di Soffiano (tra via del Filarete e via Coppo di Marcovaldo), via del Filarete (tra via Guido da Siena e via di Soffiano), via Guardavia (tra via di Scandicci e via di Soffiano). Itinerario alternativo per questi mezzi da via Guido da Siena-via Coppo di Marcovaldo-via di Soffiano. I lavori termineranno il 25 febbraio.

Via dei Corsi: per un intervento con piattaforma aerea lunedì 10 e martedì 11 gennaio la strada sarà chiusa fra via dei Tornabuoni e via dei Pescioni.

Piazzale delle Cascine-viale dell’Aeronautica: da lunedì 10 gennaio sono in programma lavori alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in piazzale delle Cascine fino al 13 febbraio mentre in viale dell’Aeronautica dalle 14.30 del 21 alle 24 del 23 gennaio saranno in vigore prima restringimenti di carreggiata con senso unico alternato e successivamente divieti di transito (sulla corsia di accesso al numero civico 8 dalla viabilità di viale dell’Aeronautica).

Via Fratelli Bronzetti-via Sirtori: inizieranno lunedì 10 gennaio i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata su via Fratelli Bronzetti (tra piazza Fardella e viale Calatafimi e tra viale Calatafimi e il numero civico 12/E) e in via Sirtori (tra piazza Fardella e il numero civico 49). Termine previsto 18 febbraio.

Via dei Palchetti: per lavori edili con ponteggio lunedì 10 gennaio scatterà la chiusura del tratto da via della Vigna Nuova a via dei Federighi. Termine previsto 21 gennaio.

Borgo Tegolaio: per trasloco con scala aerea lunedì 10 e martedì 11 gennaio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via Michelozzi-via Mazzetta. In via Michelozzi previsto il senso unico verso via Maggio. Itinerario alternativo per raggiungere Borgo Tegolaio da lato di via Mazzetta: via dei Michelozzi-via Maggio-piazza Frescobaldi-lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-via Sant’Agostino-piazza Santo Spirito-via Mazzetta.

Viale Gramsci: martedì 11 gennaio è in programma un intervento con piattaforma aerea con istituzione la chiusura del controviale lato numeri civici pari tra via Colletta e il numero civico 16.

Via Arte della Lana: per operazioni di monitoraggio della chiesa di Orsamichele con piattaforma aerea martedì 11 e mercoledì 12 gennaio (orario 9-19) scatterà l’interruzione del transito nel tratto via Orsamichele-via dei Lamberti.

Viale Fanti: per lavori con piattaforma aerea mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio (orario 8.30-19) saranno in vigore divieti di transito sul controviale tra via Mameli e via Dupré.

Via Solferino: per il posizionamento di una autogru per il sollevamento di materiali giovedì 13 e venerdì 14 gennaio la strada sarà interrotta fra via Palestro e via Garibaldi. Previsto un senso unico in via Palestro da via Montebello verso via Solferino.

Via della Stufa: per lavori edili giovedì 13 gennaio in orario 9.30-11 previsto un divieto di transito nel tratto piazza di San Lorenzo-via Taddea. Il provvedimento sarà replicato nei giorni del 13, 17, 20, 24, 27 e 28 gennaio.

Via Cavour: sabato 15 gennaio sarà effettuata la sostituzione di lampade dell’illuminazione pubblica. In orario 9-16 sarà chiusa la corsia di collegamento tra via Arazzieri in direzione di via Guelfa. Nel tratto via Guelfa-piazza Santissima Annunziata la strada diventerà a senso unico verso la piazza. Senso unico anche in via San Gallo da via XXVII Aprile verso via Guelfa.

Via dei Pepi: per un trasloco sabato 15 gennaio dalle 6 alle 16 la strada sarà chiusa da via di Mezzo a via Pietrapiana. Previsto un senso unico in via Pietrapiana (da piazza Sant’Ambrogio verso via dei Pepi) e piazza dei Ciompi (da via Pietrapiana verso via Martiri del Popolo)

