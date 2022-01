Marittima infortunata su nave da crociera: soccorso notturno nelle acque dell'Argentario

Nella tarda serata di ieri una lavoratrice si è infortunata a bordo di una nave da crociera, che stava navigando nelle acque ad ovest dell'Isola del Giglio. Sul posto, per soccorrere la marittima, è giunta la Guardia Costiera di Porto Santo Stefano.

Ricevuta la richiesta di evacuazione medica della lavoratrice, la sala operativa ha inviato la motovedetta CP868, con a bordo personale medico del 118 in direzione della nave, che nel frattempo si era avvicinata alla costa dell'Argentario per velocizzare l'incontro con la Guardia Costiera. Nel breve tempo, circa un'ora, i militari con la collaborazione del personale di bordo e del 118 sono riusciti a portare a termine l'operazione di soccorso portando a terra l'infortunata e affidandola alle cure dell'ambulanza sotto la banchina. Dopo le prime visite la marittima è stata successivamente trasportata in ospedale a Orbetello, per accertamenti.