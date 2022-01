Negatività al Covid raggiunta per il sindaco Barnini: "Mai stata così felice"

Dopo circa una settimana si è negativizzata dal Covid-19 il sindaco di Empoli Brenda Barnini. Era l'ultimo giorno del 2021 quando Barnini annunciava sui social di essere risultata positiva. Oggi, sempre tramite facebook, racconta ai cittadini di aver raggiunto la negatività. "Mai stata così felice - inizia il post e prosegue, spiegando che all'appello mancano ancora un po' di sapori e odori "ma dopo tre dosi di vaccino e una settimana di Covid credo di avere anticorpi da vendere". Il sindaco aveva infatti completato il ciclo vaccinale pochi giorni prima del tampone positivo.

"Sono stata fortunata perché in pochi giorni ho fatto tutto il decorso della malattia dai sintomi poco simpatici fino alla negatività. Un abbraccio e un pensiero per tutti coloro che si trovano ancora in isolamento. Vaccinarsi - conclude Barnini - conviene eccome ve lo assicuro".