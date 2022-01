Ospedale Versilia a corto di personale: "A rischio le attività di routine no Covid"

L’ospedale Versilia è sempre più in difficoltà e potrebbe, a fronte della crescente ondata di contagi, vedersi costretto a “tagliare” momentaneamente qualche servizio.

“Le assenze di personale infermieristico e tecnico sanitario - spiega in una nota, Fausto Delli, responsabile aziendale ed Rsu Uil Fpl - rischiano di mettere in crisi l'intero sistema sanitario in Versilia. Se permane questa situazione non resta che adottare gli accorgimenti attuati nella prima ondata, vale a dire ridurre l'attività di routine no Covid. Mettendo in fila le assenze fra infermieri e Operatori socio sanitari e il personale tecnico sanitario, ormai al Versilia il conto è negativo per circa 90 unità. La carenza di personale infermieristico, Oss e tecnico sanitario è un problema che si protrae da tantissimo tempo ma mai aveva raggiunto simili proporzioni.

A oggi, numeri alla mano, abbiamo altre 50 lunghe assenze nel reparto infermieristico e una ventina per gli operatori socio sanitari, il comparto tecnico sanitario non è da meno, in radiologia in affanno con cinque unità in meno non si riesce a fare le turnazioni per coprire tutti i servizi, nel settore della diagnostica di laboratorio la situazione non è certo migliore si viaggia verso quattro unità in meno e nel settore di riabilitazione con la bolla Covid che riapre nonché i servizi ambulatoriali il personale è contato. Le ragioni di queste assenze sono diverse vanno da gravidanze, infortuni, personale sospeso, per mancata vaccinazione, malattie o lunghe aspettative.

A questi - prosegue - bisogna aggiungere le criticità dovute alla pandemia, che al momento non dà alcun segno di voler arretrare: fra i contagiati dobbiamo calcolare una ventina di infermieri e una decina di Oss, e questi purtroppo si assentano da un giorno all'altro, con turni scoperti e conseguenti raddoppi e richiami in servizio.

L'azienda deve dire in maniera chiara che cosa intende fare per l'ospedale Versilia e per il territorio" - attacca Delli -. Al momento al Versilia si lavora in un ambiente costantemente sotto pressione e da due anni il personale non riesce a prendere una vera pausa, sottoposti a uno stress che rischia di danneggiarne la salute. Si lavora ad alta intensità, con gravi responsabilità e l'errore umano è dietro l'angolo”.