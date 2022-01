Questo pomeriggio un uomo ha perso la vita a Capannori (Lucca) in seguito a un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la strada per Collodi (Pistoia), quando intorno alle 17:30 avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e precipitando poi in una scarpata sotto la carreggiata.