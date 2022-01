Ritagliando vecchie polizze vendeva assicurazioni false: denunciato broker fiorentino

Falsificava polizze assicurative e le vendeva a ignari clienti. Per questo un uomo è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Firenze. Il soggetto, un cittadino italiano di 54 anni della provincia, da anni operava come "broker assicurativo" indipendente per varie compagnie online. Le indagini sono scattate in seguito ad una denuncia di uno degli automobilisti vittima della truffa che, durante un controllo su strada, aveva scoperto di non essere assicurato nonostante avesse pagato il premio della polizza.

Lo scorso 21 dicembre 2021 la polizia stradale, nell'ambito dell'indagine coordinata dalla procura di Firenze, ha eseguito perquisizioni in due abitazioni dell'indagato. Qui gli agenti hanno scoperto un vero e proprio laboratorio con tutta l'attrezzatura necessaria per eseguire le contraffazioni. L'uomo sfruttava l'archivio delle polizze regolari emesse in passato e, con taglierino e righello, creava dei collage da varie parti di polizze vendendole agli acquirenti.