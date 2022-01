Si conclude la Via dei Presepi di Cerreto Guidi: premiazione del concorso online

Volge alla conclusione la X Via dei Presepi di Cerreto Guidi che ha consentito ai visitatori di apprezzare i circa 50 presepi esposti nelle vie del centro, nella Palazzina dei Cacciatori, nella Biblioteca e nella Villa Medicea.

La Via dei Presepi che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è stata organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con le contrade e le associazioni del territorio.

La manifestazione ha avuto una notevole attenzione mediatica, come confermano, tra i tanti, i servizi trasmessi sulle reti Rai e su TV2000.

La giornata conclusiva (Domenica 9 gennaio) risente delle attuali difficoltà legate alla pandemia. Per questo, alcune delle iniziative in programma, come quella della Contrada di Porta al Palagio e come l’esibizione della Banda della Misericordia di Malmantile, non avranno luogo.

L’ultima giornata prevede, oltre all’appuntamento con i mercati Sapori d’Inverno e CerretoCiok, la premiazione del concorso dei Presepi.

La cerimonia non si terrà in presenza, ma con una diretta online Italia dei Presepi, con inizio alle ore 17,00. In collegamento dalla Biblioteca "Emma Perodi" interverranno il Sindaco Simona Rossetti e i vincitori delle tre categorie (Tradizionale, Materiali vari e/o di recupero, Realizzato dai bambini).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa