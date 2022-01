Tenta di togliersi la vita bevendo un detergente: ragazza fuori pericolo

Nella tarda serata di ieri una ragazza ha tentato di togliersi la vita nella propria abitazione a Pisa, ingerendo dell'anticalcare. Fortunatamente, dopo i primi soccorsi, la giovane è risultata essere fuori pericolo.

Sembra che si trovasse sola in casa al momento del gesto, compiuto a seguito di una delusione sentimentale. A consentire il tempestivo arrivo dei soccorsi un sms, inviato dalla ragazza ad un parente, dove riferiva di aver ingerito il detergente. Giunti sul posto hanno ritrovato la ragazza a terra, e sono scattati i soccorsi al 118. Riacquistate buone condizioni di salute, nella notte la giovane è stata dimessa dall'ospedale.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).