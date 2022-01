Tenta di togliersi la vita in Fi-Pi-Li, soccorsi per un 21enne

Un grave evento questa mattina si è verificato sulla Fi-Pi-Li all'altezza di San Miniato, in direzione Firenze. Da quanto appreso un giovane di 21 anni avrebbe tentato di togliersi la vita gettandosi da un ponte sopra la superstrada. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10.30.

Per le operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico l'entrata a San Miniato in direzione Firenze. Sul posto i soccorsi del 118, la polizia a delimitare l'entrata, la società autostrade e Pegaso. L'elisoccorso ha trasportato la persona d'urgenza in codice rosso, al CTO dell'ospedale di Firenze Careggi.