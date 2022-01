Empoli perde il baritono Carlo Meliciani, voce talentuosa della lirica

E' scomparso negli scorsi giorni il baritono Carlo Meliciani, cantante lirico di 93 anni che da tempo viveva a Empoli. Originario di Arezzo, è stato "tra i più eccellenti della storia del secondo ‘900 e didatta instancabile, formatore di generazioni di stimati professionisti", come lo ricorda il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Come cantante lirico ha passato in rassegna tutti i teatri italiani, rimanendo per oltre vent'anni consecutivi (dal 1959 al 1980) al prestigiosissimo Teatro alla Scala. Dopo il ritiro dalle scene si è prodigato nell'insegnamento. Aveva sposato la moglie Laura, soprano originario delle Signe, e con lei ha vissuto in tutti questi anni con riservatezza ma anche con profondo amore per la musica classica.