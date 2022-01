Dietrofront sul super green pass per gli scuolabus: basterà la mascherina Ffp2

E' stata emanata stamani (9 gennaio) una nuova ordinanza dal Ministero della Salute che va a modificare quanto stabilito dai decreti del Governo (il 221 del 24 dicembre e il 229 del 30 dicembre 2021) relativamente all'accesso allo scuolabus da parte degli studenti e delle studentesse che hanno più di 12 anni.

In sostanza il Governo, recependo le osservazioni dell'Anci, stabilisce che per poter utilizzare il servizio dello scuolabus, anche chi ha più di 12 anni non dovrà avere il Greenpass rafforzato, ma sarà sufficiente, fino al 10 febbraio, utilizzare la mascherina Ffp2.