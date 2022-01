Scomparso a soli 43 anni Florin Casangiu, lutto a Fornacette

Il manifesto recita che 'è venuto a mancare il Babbo più buono del Mondo'. L'affetto per Florin Marius Casangiu, scomparso a Fornacette quest'oggi, si è riversato anche sui social network per la moglie Dana e il figlio Eduard. Lo piangono anche la mamma, il fratello oltre ad amici e parenti. Una scomparsa difficile da digerire: il 43enne Florin Casangiu, di origine romena, era ben voluto e apprezzato come lavoratore e come uomo di famiglia.

Un primo malore al cuore lo ha posto in condizioni critiche: il primo trasferimento all'ospedale di Cisanello, poi il peggioramento delle condizioni fino alla scomparsa tra ieri e oggi, con la donazione degli organi. La cerimonia funebre si terrà con rito ortodosso con una benedizione alle 14.30 di martedì 11 gennaio nella Cappellina della Pubblica assistenza di Fornacette. La camera ardente verrà allestita nello stesso luogo da domani, lunedì 10 gennaio.