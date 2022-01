Fuggi-fuggi dalla Lega, Chiavacci lascia il Carroccio a Empoli

La Lega si disunisce, utilizzando un termine in voga grazie all'ultimo film di Paolo Sorrentino, e lascia in solitaria il capogruppo in Consiglio comunale a Empoli Andrea Picchielli. Dopo l'addio di Vittorio Battini in adesione alla formazione Centro, nata su spinta propulsiva a Firenze, anche il secondo consigliere comunale rimasto, Gabriele Chiavacci, abbandona il Carroccio. Lo rende noto in una lettera indirizzata alla stampa quest'oggi.

È stata una decisione sofferta e difficile, ma dovuta.

Nell'ultimo periodo non ho condiviso alcune iniziative che la Lega stava e sta portando avanti con la linea di governo, su cui non voglio dilungarmi troppo.

Oltre al sopracitato motivo, ci sono stati in passato problemi organizzativi che hanno fatto sì che si creassero discrepanze indissolubi tra i vari componenti del partito a livello locale, provocando al tempo stesso l'impossibilità di lavorare in concomitanza per un unico bene comune: il cittadino.

Ciò è stato confermato soprattutto nell'ultimo periodo con il "fuggi-fuggi generale" di molti consiglieri leghisti dell’Empolese Valdelsa dal partito.

Infine, ma non ultimo, ci tengo a ringraziare i giovani e "anziani" colleghi del carroccio che hanno dato e danno il meglio ogni giorno nelle dovute sedi. Auguro a tutti loro un buon lavoro, tuttavia Il mio percorso con la Lega si conclude qui, ma continuerà il mio impegno per i cittadini Empolesi dai banchi dell'opposizione del Consiglio Comunale.

Il gruppo consiliare Lega Salvini era partito con il massimo dei consiglieri tra le fila dell'opposizione: ben 3, tutti eletti nello stesso schieramento. Poi Fratelli d'Italia ha visto l'ingresso di Simona Di Rosa, eletta nel M5S, e l'addio di Battini e Picchielli, lasciando al partito di Giorgia Meloni il numero maggiore di consiglieri con Andrea Poggianti, Federico Pavese e la già citata Di Rosa.