Incidente a Castelfranco, auto finisce nel fosso dopo lo scontro

Incidente lungo la via Francesca all'altezza di via Aiale due auto si sono scontrate quest'oggi attorno a mezzogiorno e mezzo. Sul posto i carabinieri e due ambulanze per le Pubbliche assistenze di Santa Croce e Castelfranco. Un'utilitaria è entrata in collisione con una berlina, quest'ultima è finita nel fossato che costeggia la strada. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Le persone ferite sono stati trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.