Maltratta la compagna da 2 anni, allontanato da casa 48enne

Allontanato da casa un 48enne italiano residente in provincia di Grosseto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali verso la ex compagna. La misura è stata attuata dai carabinieri dopo le indagini che hanno mostrato 2 anni di presunte violenze fisiche e psicologiche. A dicembre addirittura è stato un vicino di casa a segnalare alle forze dell'ordine l'ennesima lite violenta. Per la donna è scattato il codice rosso. Nonostante la ex compagna non abbia sporto denuncia, gli elementi raccolti dai militari hanno portato a ricostruire elementi abbastanza chiari per poter procedere alla richiesta di misura cautelare, emessa poi dal gip di Grosseto.