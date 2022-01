Cadavere carbonizzato in camera da letto, morto 62enne a Firenze

Trovata carbonizzata una persona in un incendio d'appartamento in via della Fornace a Firenze, vicino a Lungarno Cellini. Sul posto questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco. Al primo piano della palazzina, all'interno dell'appartamento, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un italiano di 62 anni. La persona si trovava in camera da letto. Tra le ipotesi l'utilizzo di una coperta elettrica o una stufetta che possa avere fatto corto circuito andando a fuoco, come purtroppo già successo altre volte. Le cause sono comunque da accertare. Sul posto presente la polizia. La prima segnalazione è arrivata dopo il fumo che è stato visto uscire dall'abitazione.