“Ricordiamo bene le parole del segretario del Partito Democratico di Certaldo Lorenzo Calvetti, il quale definiva la nostra segnalazione di questa estate, in merito alla mancata pulizia dell’area dove era stata svolta la Festa de l’Unità 2021, un “ennesimo sciacallaggio” ed un “povero episodio diffamatorio”. Dichiarano i Consiglieri della Lega Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo.

La tutela del territorio e dell’ambiente è una nostra prerogativa che portiamo avanti dentro e fuori le Istituzioni. La sanzione irrogata dalla Polizia Municipale è la dimostrazione che abbiamo agito con buonsenso, e che nemmeno il Partito Democratico, nonostante sia al governo del Comune, è esente dalle proprie colpe. Come ogni cittadino inadempiente è stato giustamente punito (la multa è stata di 50 euro, come si legge dalle carte, NdR).

Da non sottovalutare inoltre l’atteggiamento del Presidente del Consiglio Comunale Romina Renzi, la quale fa parte, tra l’altro, della segreteria del Partito Democratico di Certaldo. Infatti, durante la discussione dell’interrogazione svoltasi nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, è stata impedita, al capogruppo Baldini, la regolare replica alla risposta come previsto ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Auspichiamo vivamente che questo atteggiamento non sia scaturito dalla volontà di voler difendere il proprio partito, tentando di censurare quanto accaduto.”

Lega - Salvini Certaldo