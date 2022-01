Servizio civile, la Pubblica Assistenza di Castelfranco cerca 5 volontari

La Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto sta cercando volontari per il servizio civile universale. Il progetto si chiama Assistenza Soccorso Empoli e Pistoia 2021, dura come sempre 12 mesi per 25 ore di servizio a settimana e un rimborso di 444 euro mensili. Sono disponibili 5 posti e il codice sede per la richiesta sul sito domandaonline.serviziocivile.it è 149760. Le attività da svolgere saranno quelle dei trasporti sociali, di emergenza e centralino. Il bando scade il 26 gennaio 2022.