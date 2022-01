Tamponi rapidi, nasce un nuovo punto in Valdera.

A seguito dell’incremento delle richieste dei tamponi e su richiesta dell'Asl Nord Ovest, tramite RAMI (rete ambulatoriale misericordie) le Misericordie Pisane e nello specifico quelle della Valdera hanno allestito un hub per i tamponi rapidi nel parcheggio del supermercato Panorama a Pontedera. Lo spazio è stato concesso dal Comune di Pontedera.

Da domani 10 gennaio, alle 14.30 dopo aver ultimato le strutture (verrà collocata anche una roulotte messa a disposizione dalla Misericordia di Santa Croce sull’Arno) l'hub sarà operativo in base anche alle richieste che perverranno .

Il servizio dei tamponi rapidi a Pontedera sarà effettuato con personale (a rotazione) delle misericordie di Buti, Fornacette, Montecalvoli, Pontedera e Vicopisano.

Per prenotarsi, dotati di prescrizione medica, gli utenti dovranno collegarsi a https://prenotatampone.sanita.toscana.it e cercare la postazione su 'rami misericordie valdera'.



"Il vero problema - sostiene il presidente delle Misericordie Pisane Maurizio Novi - è la carenza di professionisti sanitari (infermieri, medici e professioni sanitarie in genere); se qualcuno fosse disponibile può mandarci una mail a: areapisana@misericordie.org. Nel giro di qualche giorno - continua Novi -, le Misericordie Pisane apriranno altri hub in tutta la provincia e nello specifico nella zona di Cascina, Pisa e nell’alta Valdicecina".