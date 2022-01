Uccide la moglie 76enne con una coltellata, fermato il marito

Una 76enne è morta dopo essere stata accoltellata nella tarda serata di ieri a Livorno dal marito ottantenne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato l'uomo nel palazzo al terzo piano di via Inghilterra. L'anziano avrebbe già ammesso le sue responsabilità. Il figlio della coppia ha chiamato il 112 ma all'arrivo dei soccorsi la madre era già deceduta.

Una coltellata al torace è risultata fatale per la donna. Non ci sarebbe stata lite o qualche problema pregresso per la convivenza della coppia. L'anziano però avrebbe già ammesso le sue responsabilità.