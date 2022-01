"La Giunta Giani è alla follia. Abbiamo scoperto che di fatto la colonna mobile della protezione civile toscana è fortemente compromessa. Siamo di fronte ad un rischio senza precedenti ed un serio pericolo per i toscani. La Giunta si è dimenticata di prorogare la Convenzione in ambito di protezione civile con il Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV), che è scaduta il 31 dicembre".

Lo dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano, e Alessandro Capecchi, consigliere regionale FdI e vicepresidente Commissione Ambiente.

"La convenzione ha subìto tre proroghe lo scorso anno, ma questa volta non è stata rinnovata. Una dimenticanza di questo tipo è inaccettabile nella situazione in cui ci troviamo. Siamo ancora in mezzo ad una pandemia e per ragioni del tutto formali, i toscani rischiano di avere una protezione civile azzoppata. Ci rendiamo conto che siamo, ormai, in uno stato di emergenza perenne e la nostra Regione è priva del principale strumento che permette il coordinamento tra i soggetti del volontariato che affrontano le emergenze? Se si verificasse una alluvione, un terremoto, uno smottamento consistente o una tromba d'aria, il governatore come pensa di intervenire?

Abbiamo presentato una interrogazione su questo gravissimo errore ed è doveroso che la Giunta vi rimedi il prima possibile - informano -. E pensare che martedì scorso, Giani aveva annunciato che una delle vie per risolvere l'emergenza tamponi era proprio il coinvolgimento del volontariato.

Inoltre -concludono - il mancato rinnovo, contravviene alla legge regionale 45 del 2020 che ha riformato la protezione civile toscana: una legge quasi completamente disapplicata visto che a distanza di due anni mancano ancora i decreti attuativi della Giunta".

Fonte: Ufficio Stampa