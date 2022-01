Angela Merkel e Brunello di Montalcino: una passione raccontata nel libro di Tonia Mastrobuoni

Una delle leader politiche più importanti degli ultimi decenni, Angela Merkel, è anche una appassionata di vino italiano e, in particolare, del Brunello di Montalcino.

Un aneddoto non conosciuto al grande pubblico che si svela nel libro “L'inattesa” (Mondadori) della giornalista Tonia Mastrobuoni (corrispondente de La Repubblica da Berlino) che, in un'intervista al sito lavocedinewyork.com, ha parlato del “feeling” tra l'ex cancelliera e il Brunello.

Alla domanda della giornalista Maria Sole Angeletti su quale sia il momento più inatteso nel raccontare 16 anni di vita della Merkel, Mastrobuoni risponde così: “l’intervista con Thomas de Maizière (ministro degli interni della Germania dal 2013 al 2018 ndr), che ha voluto parlare tantissimo degli aspetti privati di Angela Merkel e non me lo aspettavo. Mi ha raccontato che adora il vino rosso italiano, in particolare il Brunello di Montalcino, e nonostante le insistenze dei presidenti francesi - da Jacques Chirac, il primo che ha conosciuto - sulla bontà dei vini della Francia non si è mai fatta convincere”.

