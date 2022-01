Cade in una scarpata in Garfagnana, muore 61enne

Un 61enne è morto a Le Pastine, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, dopo una caduta in un bosco. Si trovava in una proprietà di famiglia e stava bonificando un terreno togliendo delle radici, quando è caduto in una scarpata. Ha sbattuto violentemente la testa ed è deceduto. A dare l'allarme questo pomeriggio un fratello. Quando i soccorritori sono arrivati, non c'era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza con medico a bordo, i carabinieri di Castiglione di Garfagnana e i vigili del fuoco.