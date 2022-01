Vaccini ai più piccoli: clown, giochi e sorrisi per mandare via la paura dell'ago

Per i bimbi che arrivano all’ospedale San Giovanni di Dio per le vaccinazioni antiCovid, ci sono clown, racconti e sorrisi ad addolcire e stemperare paure e titubanze. Il sodalizio tra l’Associazione V.I.P. (ViviamoInPositivo) Firenze ODV e l’ambulatorio di Torregalli impegnato già da settimane nelle somministrazioni alla fascia 5-11 anni, raccoglie soddisfazioni e complimenti da parte di tutti, genitori, operatori e soprattutto rende più tranquilli i bambini. I clown dall’inconfondibile bavero rosso e la scritta ViviamoInPositivo sul camice, si fermano nei corridoi, parlano con i bimbi, raccontano storie e giocano facendo così dimenticare la paura dell’ago.

Da quando il servizio è partito sono sempre stati presenti. Entrano in contatto con i bimbi soprattutto nei 15 minuti dopo la vaccinazione ma alcuni sono già pronti con un sorriso all’arrivo e mentre babbo e mamma sono all’accettazione.

“Ringraziamo V.I.P. Firenze per questo importante supporto – dichiara Simone Naldini, direttore dell’ospedale – La loro funzione per alleggerire tensioni e paure è fondamentale, un sostegno prezioso per i nostri operatori sanitari”.

Le vaccinazioni pediatriche all’interno dell’ospedale Torregalli, sono partite presso il Padiglione Leonardo da Vinci, negli stessi spazi dove sono state fatte in passato anche le vaccinazioni a sanitari e pazienti fragili. Vengono effettuate circa 80 somministrazioni settimanali in 2 sedute, per circa 40 bimbi per volta nella fascia di età 5-11 anni.

L’ambulatorio è aperto il martedì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14. Le prenotazioni possono essere effettuate sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home

Al Padiglione Vespucci dell’ospedale proseguono anche le vaccinazioni antiCovid in ambulatorio protetto dei bambini di età 5-11 anni con allergie importanti.

Fonte: Asl Toscana Centro