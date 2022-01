Concorsi, vinti 66mila euro a Pistoia e 50mila a Piombino

Il SuperEnalotto premia la Toscana: nel concorso dell’8 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 66.426,74 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di piazza Leonardo da Vinci a Pistoia. Il Jackpot, intanto, continua a salire e tocca i 137,5 milioni di euro, che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Ma anche il 10eLotto premia la Toscana: nel concorso del 7 gennaio a Piombino, in provincia di Livorno, un fortunato giocatore è riuscito a centrare un 8 Oro del valore di 50 mila euro. Negli ultimi due concorsi il 10eLotto ha distribuito oltre 40 milioni di euro, per un totale di 85 milioni in tutto il 2022.

Fonte: Agipronews