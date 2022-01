Contagi 10 gennaio, grande calo nonostante i test

I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.790 su 30.157 test di cui 15.722 tamponi molecolari e 14.435 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,20% (59,6% sulle prime diagnosi). Il dato è molto in calo rispetto ai picchi degli scorsi giorni, com'è usuale nel post-festivo. I tamponi rimangono comunque alti (30mila, una media da pre-Omicron). Ciò che non diminuisce è il numero di vaccini: 19mila in più nelle ultime 24 ore.

I dati sono forniti dal presidente Eugenio Giani nel suo consueto report mattutino.

Contagi 10 gennaio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO