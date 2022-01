Corso per assistenti di studio odontoiatrico riconosciuto dalla Regione Toscana

ISFEL srl (Agenzia Formativa accreditata n° OF0058) ha in programma un corso di qualifica per assistenti di studio odontoiatrico (ASO) riconosciuto dalla Regione Toscana.

Il corso ASO si svolgerà Online in modalità FAD sincrona tramite videoconferenza (qualora variasse il quadro normativo di riferimento dell’attuale situazione di emergenza SARS-nCov-2 il corso si terrà in presenza garantendo le distanze di sicurezza, presso l'aula formativa ISFEL di Monsummano Terme ) in orario serale, mentre lo stage di svolgerà in orario lavorativo presso studi odontoiatrici convenzionati

L’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) è l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione, che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

Attenendosi alle disposizioni dell’Odontoiatra, l’ASO è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell’odontoiatria, di predisporre l’ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio.

L’assistente di studio odontoiatrico non può in nessun caso intervenire direttamente sul paziente.

In particolare le funzioni dell’ASO sono:

- Accoglienza della persona assistita

- Allestimento degli spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico

- Assistenza all’odontoiatra

- Trattamento della documentazione clinica e amministrativo contabile

Tali attività possono essere svolte negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Il corso di qualifica per assistente di studio odontoiatrico si pone come obiettivo quello di trasferire agli allievi le seguenti conoscenze:

INTERAGIRE CON LE PERSONE ASSISTITE, I MEMBRI DELL'EQUIPE PROFESSIONALE, I FORNITORI E I COLLABORATORI ESTERNI

- Essere in grado di assumere comportamenti volti a trasmettere serenità, sicurezza e a sviluppare un rapporto di fiducia con le persone assistite;

- Essere in grado di applicare i protocolli predisposti dall'odontoiatra nel fornire alle persone assistite informazioni utili per affrontare interventi e/o trattamenti;

- Essere in grado di adottare misure idonee a ricevere l'assistito in linee di accompagnamento ed assistenza ai trattamenti;

- Essere in grado di adottare comportamenti e modalità predefinite dall'odontoiatra finalizzate a creare un ambiente sicuro e accogliente;

- Essere in grado di utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali adeguate alla condizione della persona assistita;

- Essere in grado di adottare comportamenti appropriati con i colleghi, con i membri dell'equipe, con i fornitori e i collaboratori esterni;

- Essere in grado di gestire la propria emotività nelle situazioni di particolare impegno e delicatezza;

- Essere in grado di trasmettere al personale in formazione, le proprie conoscenze ed esperienze professionali.

ALLESTIRE SPAZI E STRUMENTAZIONI DI TRATTAMENTO ODONTOIATRICO SECONDO PROTOCOLLI E PROCEDURE STANDARD

- Essere in grado di applicare metodologie di sanificazione e sanitizzazione nei diversi ambienti di lavoro;

- Essere in grado di applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e riordino della postazione clinica;

- Essere in grado di applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e sterilizzazione dello strumentario chirurgico e delle attrezzature/apparecchiature di lavoro;

- Essere in grado di applicare le procedure per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari differenziati;

- Essere in grado di allestire i Tray per la conservativa, per l'endodonzia, per la protesi e per la chirurgia orale (parodontale, implantare, estrattiva);

- Essere in grado di controllare e conservare lo strumentario, i farmaci, le attrezzature, le apparecchiature e i materiali dentali.

ASSISTENZA ALL'ODONTOIATRA

- Essere in grado di utilizzare tecniche di assistenza all'odontoiatra durante le prestazioni di igiene orale e profilassi, la seduta operatoria ed assistenza protesica, la seduta operatoria ed assistenza in endodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in ortodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in chirurgia odontoiatrica (orale);

- Essere in grado di coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso e per l'organizzazione dei soccorsi durante le emergenze;

- Essere in grado di sostenere la persona assistita durante la seduta e rilevare le reazioni avverse.

TRATTAMENTO DOCUMENTAZIONE CLINICA E AMMINISTRATIVO/CONTABILE:

- Essere in grado di utilizzare strumenti informativi e pacchetti applicativi per la gestione automatizzata dello studio professionale;

- Essere in grado di gestire i contatti con fornitori, informatori scientifici, agenti di commercio, consulenti e collaboratori esterni;

- Essere in grado di gestire l'agenda degli appuntamenti delle persone assistite, i ritardi e le urgenze;

- Essere in grado di gestire gli ordini e il materiale in entrata ed in uscita dal magazzino;

- Essere in grado di applicare tecniche di archiviazione, registrazione e aggiornamento di documenti amministrativi, contabili e cartelle cliniche;

- Essere in grado di applicare disposizioni e procedure per il trattamento dei dati delle persone assistite.

Il corso di formazione per Assistente di Studio Odontoiatrico si sviluppa in un totale di 700 ore suddivise in 300 ore di teoria ed esercitazioni in aula e 400 ore di tirocinio presso strutture odontoiatriche autorizzate.

Al termine del corso verrà svolto un esame presieduto da una commissione nominata dalla Regione Toscana al quale potranno partecipare esclusivamente gli allievi che hanno frequentato almeno il 90% del monte ore complessivo delle lezioni.

Al superamento dell’esame finale gli allievi conseguiranno l’attestato di qualifica per Assistente di Studio Odontoiatrico VALIDO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Il costo totale del corso è di €2.500,00 (duemilacinquecento/00), è possibile rateizzare l’importo;

ISFEL srl (Agenzia Formativa accreditata n° OF0058) svolge attività di formazione per aziende e privati, attività di formazione riconosciuta e finanziata dalla Regione Toscana in materie inerenti la sicurezza sul lavoro e l’igiene degli alimenti, corsi dovuti per legge e corsi di formazione generale. Per ulteriori informazioni contattare l’agenzia formativa ISFEL (www.isfel.it) al n. 0572 525202, indirizzi email info@isfel.it, isfelformazione@gmail.com, oppure consultare la pagina Facebook dedicata al corso A.S.O. denominata “CORSO ASSISTENTE ODONTOIATRICO ISFEL”

E' possibile visionare la locandina ufficiale nel catalogo corsi di formazione della Regione Toscana.