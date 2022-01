Crolla un grosso albero sul capannone del magazzino ortofrutticolo e sfascia parte della copertura in lamiera dell'edificio. Stanotte, dopo le 3.30, i vigili del fuoco di Siena sono intervenuti in viale Toselli per rimuovere la pianta. Presenti un'autoscala e l'autogru. Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita. I rilievi sono in carico alla polizia municipale di Siena.