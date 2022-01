Il Pd pistoiese incalza su San Lorenzo: "Venti milioni, ma i progetti?"

Il Gruppo del Partito Democratico Consiglio Comunale Pistoia ha dichiarato in una nota che "nel salutare certamente con piacere l'assegnazione dei finanziamenti del Pnrr che il Ministero dell'Interno ha approvato per la riqualificazione del comparto di San Lorenzo, chiede di andare per una volta oltre l'annuncio per capire e (soprattutto) far capire alla città quali siano le reali intenzioni della giunta Tomasi relativamente a questa operazione: ristrutturazione frettolosa, tanto funzionale alla propaganda quanto inutile per la città, o intervento inserito in un contesto di ampio respiro che possa far intravedere una reale visione per il futuro di una Pistoia davvero sostenibile e di tutti?

Perché, ad ora, non si ha alcuna notizia del progetto - continua il comunicato -. Mentre le altre città si adoperano per sfruttare il PNRR come fonte di sviluppo per il futuro, sembra che a Pistoia questo non interessi.

Per sua stessa ammissione, il sindaco ha indicato gli interventi in questione come non prioritari: in sostanza, la scelta è figlia della necessità di intercettare i fondi del Pnrr benché i progetti per quest'area non siano ancora completi. La domanda è: alla luce della scadenza del 30 settembre per l'affidamento dei lavori, esistono i tempi tecnici per portare a termine i progetti cercando di guardare oltre la calce? La rinuncia al collegamento con l'ex Ceppo - conclude il Pd - non è il miglior punto di partenza, è anzi il marchio di fabbrica di un'amministrazione che fino ad oggi ha preferito vivere alla giornata anteponendo il consenso al bene comune".

Fonte: Ufficio Stampa