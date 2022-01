Il sindaco Salvetti dona pergamena alla campionessa paralimpica Giulia Aringhieri

Domani alle ore 12,30 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, il sindaco Luca Salvetti donerà una pergamena di riconoscimento a Giulia Aringhieri, campionessa nazionale di Sitting Volley e atleta paralimpica.

Saranno presenti Gianni Giannone, presidente provinciale Coni, Valerio Vergili, garante della Disabilità, Massimo Porciani presidente del Comitato Italiano Paralimpico, sezione della Toscana, Michela Castellani responsabile Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

Il testo della pergamena riporta le seguenti parole: “L'Amministrazione Comunale di Livorno esprime il più sentito ringraziamento a Giulia Aringhieri, campionessa della Nazionale di Sitting volley, per aver partecipato ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020 e per essere stata eletta 'Miglior muro d'Italia' ai Campionati europei in Turchia”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa