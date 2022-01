Minaccia col coltello per consumare senza pagare, arrestato 40enne a Prato

Arrestato un 40enne romeno che ieri ha prima rapinato un negozio gestito da pakistani a Prato, minacciando i gestori con un coltello dopo non aver pagato quanto consumato, e in seguito ha minacciato una coppia in strada.

I carabinieri ieri intorno alle 13 lo hanno arrestato in zona piazza Duomo. Anche i militari sono stati minacciati dal soggetto, che ha pure opposto resistenza al controllo. Il coltello è stato trovato e sequestrato. È stato disposto il processo per convalida dell'arresto per direttissima.