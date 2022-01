Nuovo spazio cottura alla mensa di Greve

Taglio del nastro per il nuovo spazio cottura di Greve in Chianti. Un intervento tra i più rilevanti del programma delle opere pubbliche che ha richiesto alla giunta Sottani un investimento del valore di circa 500mila euro complessivi. L'opera è stata realizzata demolendo parte della precedente struttura per la preparazione e la somministrazione dei cibi, con una completa ricostruzione in muratura, in un immobile di proprietà pubblica posto in via Giuseppe di Vittorio, al piano terreno dello stesso edificio dove è situata anche la scuola ex Munari.

L'edificio è stato ristrutturato e riqualificato secondo caratteristiche di compatibilità e tutela ambientale garantendo il massimo risparmio energetico. Lo spazio è stato innovato e dotato delle attrezzature per la preparazione, la cottura e la distribuzione di un migliaio di pasti, destinati agli studenti del territorio iscritti alle scuole di ogni ordine e grado. I pasti saranno cucinati direttamente in loco dal personale della CirFood che ha in appalto il servizio di refezione scolastica.

"E' un investimento importante che guarda al futuro e alle nuove generazioni - commenta il sindaco Paolo Sottani - la mensa centralizzata assicura i pasti ai bambini di oggi e domani attraverso un servizio accurato e attento alla qualità dei pasti, preparati in maniera espressa e in una cucina interna, un obiettivo realizzato che migliorerà il percorso di vita scolastica degli studenti del nostro territorio". L'appalto integrato ha investito sull'impiego di attrezzature all'avanguardia e di altissima qualità.

"E’ con questo intervento che abbiamo valorizzato e migliorato una delle nostre peculiarità – prosegue il primo cittadino - ovvero la presenza di un centro di cottura diretto che nel corso degli anni ha dato tanti risultati positivi, devo ringraziare CirFood per aver collaborato nel corso dei lavori ed essersi impegnata a garantire il servizio con grande efficienza, in assenza di un punto cottura in loco".

Al taglio del nastro hanno preso parte alcuni componenti della commissione mensa e tra i consiglieri comunali Marco Raveggi, consigliere dell'opposizione, che ha apprezzato pubblicamente l'intervento. Insieme al sindaco hanno presentato l'intervento gli assessori Paolo Stecchi, Simona Forzoni e Ilary Scarpelli. "Un ringraziamento particolare al geometra Gianfranco Ermini - conclude il sindaco - e a tutti coloro, tra i tecnici e i direttori dei lavori, che hanno reso possibile l'intervento".

All’inaugurazione del centro pasti sono intervenuti per la CirFood Sergio Senesi (Direttore Area Centro), Alessio Bordone (Sales Executive Director) e Simone Baldini (Regional Account Manager). "Il Centro Pasti di Greve in Chianti rappresenta per Cirfood un investimento importante, in continuità con la nostra volontà di sviluppo e crescita in un’area territoriale per noi di primaria rilevanza - afferma Sergio Senesi, Direttore Area Centro CirFood - tale servizio di ristorazione prevede una produzione di circa 700 pasti al giorno, realizzati con materie prime provenienti principalmente da filiera corta e filiera corta Toscana".

Tra i servizi implementati da CirFood si segnalano la web app Menu Chiaro che consente alle famiglie di avere tutte le informazioni sulle peculiarità del servizio di refezione scolastica e le tecnologie volte alla riduzione degli sprechi alimentari. Inoltre grande attenzione è stata posta alle diete speciali con la realizzazione di una zona dedicata”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa