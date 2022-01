Picchia la moglie e la chiude fuori di casa al freddo con il bambino: arrestato 43enne di Scarlino

Un 43enne di Scarlino (Grosseto) è stato arrestato sabato scorso per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, infatti, in preda ai fumi dell’alcol avrebbe picchiato la moglie e l'avrebbe trascinata per i capelli fuori di casa insieme al loro bambino – vestito solo con il cappotto della madre e un paio di pantaloni – lasciandoli al freddo. Inoltre, ha poi aggredito i carabinieri intervenuti sul posto avvertiti dalla donna,

Il 43enne, non intimorito dalla vista dei militari, ha continuato a minacciare di morte la moglie per poi scagliarsi contro gli stessi carabinieri, minacciandoli e aggredendoli a calci. Arrestato e portato in caserma, l’uomo non ha desistito dal suo terribile comportamento e fino a quando ha avuto in suo possesso il cellulare ha continuato a inviare minacce di morte alla moglie.

La donna ha rifiutato qualsiasi assistenza medica e non ha voluto denunciare il marito, il quale è stato messo agli arresti domiciliari in un'altra abitazione.