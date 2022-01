Pontormo a lezione di protezione civile con la Misericordia di Empoli

"Conoscere il sistema per essere un cittadino preparato” è il titolo del percorso informativo organizzato dal Gruppo di Protezione Civile della Misericordia di Empoli in collaborazione con il Liceo Scientifico “Il Pontormo” di Empoli, rivolto agli studenti, e avviato lunedì 10 Gennaio. Gli incontri, che si svolgono nelle ore di educazione civica, all’interno del modulo “Sicurezza propria e degli altri”, mirano ad avvicinare i giovani al mondo della Protezione Civile consentendo di acquisire una maggiore consapevolezza sui vari rischi che possono interessare il territorio, sulle modalità di intervento per la loro gestione ma anche su come comportarsi in caso di emergenza. Una parte fondamentale degli incontri riguarda infatti le azioni che ogni singolo cittadino può intraprendere per prevenire e superare con tutta la comunità piccole e grandi emergenze di Protezione Civile.

“L’obiettivo del percorso informativo è far capire ai ragazzi quali sono i rischi che possono portare ad un evento emergenziale e di conseguenza, sapere come affrontarlo - afferma Damiano Gorini, Responsabile Protezione Civile della Misericordia di Empoli - Ci teniamo a veicolare il messaggio che ognuno può fare la propria parte, e che una corretta formazione consente di agire nel modo opportuno. Si tratta di incontri in cui cerchiamo di stimolare il dibattito con gli studenti, incentivandoli a prendersi cura della comunità.”

È così che dunque, dall’acquisire nozioni e conoscenze, si arriva ad imparare, più in generale, il valore dell’aiuto agli altri e della solidarietà, tema portante delle attività della Misericordia di Empoli e del suo Gruppo di Protezione Civile “Romano Bertolaccini”, nato nel 1992, e presente in prima linea nella salvaguardia del territorio e di chi vi abita, ma anche nel sostegno alla popolazione durante l’emergenza sanitaria. Un impegno che ben si coniuga con il programma didattico del Liceo Scientifico empolese: “per quanto riguarda l’educazione civica, per le classi prime abbiamo proprio un modulo dedicato alla cultura della sicurezza, in cui è stato pensato di inserire l’iniziativa con la Protezione Civile - spiega la Prof.ssa Filomena Palmesano, Dirigente Scolastico dell’ISIS “Il Pontormo” - L’istituto crede molto nell’educazione civica degli studenti, nel creare e formare giovani, e quindi adulti, consapevoli. Le importanti competenze acquisite durante queste ore di lezione faranno parte del bagaglio culturale e personale dei ragazzi: mi auguro quindi che questo primo modulo, sperimentale, possa avere un seguito e che nei prossimi anni possa essere offerta a regime la stessa bella opportunità di crescita ai nostri studenti.”

Fonte: Misericordia di Empoli