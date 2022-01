Aumenta la richiesta di tamponi rapidi anche nel comprensorio del cuoio, per questo la Pubblica assistenza di Fucecchio ha avviato in piazza Aldo Moro un drive through a doppia linea per tamponi molecolari e antigenici rapidi. Da domani, martedì 11 gennaio, partirà la prima linea in mattinata (dalle 9 alle 12) con la disponibilità di 100 tamponi molecolari al giorno (che vengono fatti su ricetta del proprio medico di famiglia). Le prenotazioni dei tamponi a livello regionale vengono fatti sul sito ufficiale.

"Dopo aver parlato con il sindaco Alessio Spinelli - spiega Luigi Checchi, presidente della Pubblica assistenze - abbiamo deciso di riaprire nuovamente questo servizio di tamponi rapidi a Fucecchio, ormai indispensabile per la comunità. Le Pubbliche assistenze dell'area Empolese-Valdarno gestiranno il drive come già in corso a Empoli, siamo in supporto anche all'hub vaccinale di Empoli in zona Sesa".

"Ci rimettiamo ancora una volta al servizio dei cittadini - commenta ancora Checchi -per cercare di dare un po' di sollievo alle altre strutture, la nostra era stata smontata a novembre. Spero vivamente che tutti capiscano che è fondamentale vaccinarsi per arrivare ad una situazione piu gestibile anche dal punto di vista logistica/sanitario e per provare ad uscire da un momento difficile per tutti".

Qui trovate dove fare un tampone rapido a Empoli, qui invece nel comprensorio del cuoio. Infine qui un vademecum su cosa fare in caso di tampone o test positivo, quando attivare la quarantena o l'isolamento. Le novità sulle quarantene ridotte si trovano qui.