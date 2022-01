UniPi, la Squadra Corse cerca quattro collaboratori

L'E-Team, la Squadra Corse dell'Università di Pisa, lancia la campagna di recruitment per la prossima stagione agonistica 2021/2022. La squadra, composta interamente da studenti e studentesse dell’ateneo, cerca quattro nuovi collaboratori di talento che andranno ad arricchire e rinnovare le competenze del gruppo, già in piena attività per preparare le prossime competizioni.

Una delle figure ricercate è quella del Public Relations Member, che si occuperà della gestione del sito WordPress della squadra e della creazione di contenuti per i profili social del team (LinkedIn, Instagram, Facebook), attraverso la stretta collaborazione con gli altri membri del settore tecnico e di quello grafico e fotografico.

Specifiche competenze tecniche sono richieste per gli altri profili ricercati dal team.

La figura dell’Embedded Software Developer si occuperà della programmazione dei microcontrollori presenti nelle varie schede progettate dalla squadra, basate in particolare su Atmel e STM32. Il linguaggio di programmazione richiesto è C. Il progetto di rilievo è quello della telemetria, sviluppata internamente a partire dalla scorsa stagione. In questa scheda è presente un STM32, che si interfaccia con vari moduli, tra i quali un modem LARA 4G, un modulo GNSS, e un codec audio, attraverso il protocollo UART e I2C.

La figura del Backend/Frontend Developer si occuperà dello sviluppo di un'architettura backend/frontend per la ricezione e visualizzazione dei dati provenienti dalla scheda di telemetria. Per questa figura saranno preferite le conoscenze di html, css, javascript e php.

La figura del Software Developer, infine, si occuperà dello sviluppo software per la vettura Driverless, ragione per cui è richiesta dimestichezza con la programmazione per ROS in C++, CUDA e con l’utilizzo di Git.

Per maggiori informazioni e per candidarsi è necessario contattare la squadra alla loro mail eteamsquadracorse@gmail.com

L'E-Team Squadra Corse è nata nel 2007 su iniziativa di un gruppo di studenti e dottorandi di Ingegneria, sotto la supervisione del professor Emilio Vitale e del professor Massimo Guiggiani, al tempo rispettivamente preside della facoltà di Ingegneria e presidente del corso di laurea in Ingegneria dei Veicoli Terrestri. Il team ha conseguito negli anni importanti risultati e riconoscimenti, concludendo anche la scorsa stagione 2020/2021 con ottimi piazzamenti in Italia e all’estero.

Fonte: Università di Pisa