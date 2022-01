Vandali ancora in azione alla Vela di Avane, distrutti i bagni di Re.So.

La Vela Margherita Hack ad Avane (Empoli) è stata nuovamente oggetto di atti vandalici. Dopo l'attacco al van di Noi da Grandi, è stata l'Associazione Recupero Solidale, nota come Re.So., a essere danneggiata, In particolare chi è entrato a La Vela se l'è presa coi bagni disponibili per ReSo e gli altri volontari.

Dopo aver divelto la porta d’ingresso, all’interno è stato acceso un fuoco che, per fortuna dell'associazione, non si è appiccato alle porte in materiale ligneo. Non è la prima volta che i vandali entrano all'ex mercato ortofrutticolo e prendono di mira l'associazione: l'anno scorso vennero distrutte varie finestre e Re.So. fu costretta a nuovi lavori.

"Come già nel recente caso del grave danneggiamento che ha colpito l’Associazione “Noi da Grandi”, non potremo mai comprendere le ragioni di azioni che hanno il solo scopo di danneggiare strutture e attrezzature delle Associazioni del Volontariato e, come in questo caso, di proprietà del Comune. Sollecitiamo l’Amministrazione Comunale ad adottare idonee misure per proteggere gli ambienti presenti nell’area della Vela per poter evitare nuovi episodi sgradevoli e condannabili come quest’ultimo" dicono da Re.So..