Via dei Presepi, la premiazione online per la decima edizione

Si sono svolte online, con una diretta dalla Biblioteca “Emma Perodi” trasmessa sulla pagina facebook di “L’Italia dei Presepi”, le premiazioni della X edizione della Via dei Presepi di Cerreto Guidi. La giuria tecnica composta dal Vice Sindaco del Comune di Cerreto Guidi Paolo Feri, dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi Gabriella Menichetti, dall’esperto d’arte Claudio Caioli, dall’esperto di arte presepiale Piero Daresta e dal giornalista Carlo Salvadori ha indicato i seguenti vincitori:

Elenco premiati :

Cat. BAMBINI presepe N.6 - RAGAZZI DEL CATECHISMO SCUOLA PRIMARIA DI CERRETO GUIDI

Cat. TRADIZIONALI presepe N.9 - LORENZO MECHETTI

Cat. MATERIALI DI RECUPERO presepe N.13 - MUZIKA APS

Attribuite, inoltre, dalla giuria tecnica tre menzioni speciali al presepe realizzato dall’Associazione Equomondo e ai presepisti Sandro Nardini e Virgilio Pochini.

Oltre 50 i presepi allestiti nelle vie del Centro storico, nella Palazzina dei Cacciatori, nella Biblioteca e nella Villa Medicea. Si tratta di un numero importante considerando anche il particolare periodo attraversato.

Il Sindaco di Cerreto Guidi, intervenendo alla cerimonia di premiazione della Via dei Presepi, ha espresso soddisfazione.

"Ringrazio - ha detto Simona Rossetti - il Comitato promotore, il CCN, la Pro Loco,la Parrocchia di San Leonardo,le contrade, i numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dei presepi e i presepisti “storici” Fabio Bandini, Giuseppe Landi, Gessica Mancini e Ermindo Michetti che da anni costituiscono un esempio da seguire. Un ringraziamento va inoltre a Terre di Presepi e a Fabrizio Mandorlini che ne è il responsabile. Nonostante le oggettive difficoltà, è stata una bella edizione della Via dei Presepi. L’intera comunità di Cerreto Guidi ha risposto bene confermando come questa manifestazione si sia ormai radicata diventando un punto di riferimento nel territorio e più in generale nel circuito generale della rete presepiale nazionale”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa