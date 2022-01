Il Comune di Pisa piange il suo dipendente Vincenzo Candiano

L'Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Vincenzo Candiano, dipendente del Comune di Pisa in forza alla direzione urbanistica-edilizia privata. Una inesorabile malattia lo ha strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. Anche i colleghi dell’ufficio si stringono al dolore per la morte di Vincenzo, ricordandolo “semplicemente come una persona educata, disponibile, brillante ma soprattutto per la sua correttezza umana e professionale”.

Il Sindaco di Pisa Michele Conti e l’Amministrazione comunale porgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Vincenzo e a tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa