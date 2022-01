Alberto di Monaco in elicottero a Pietrasanta per le tre opere di Bezzina

Tre imponenti sculture in bronzo “made in Pietrasanta” andranno a impreziosire Mareterra, il nuovo eco quartiere di Montecarlo che sta nascendo, fronte mare, tra il Grimaldi Forum e il tunnel del prestigioso hotel Fairmont.

E proprio per seguire gli step di lavorazione delle tre opere, curate dall'artista francese Bernard Bezzina (di casa a Pietrasanta da oltre vent'anni) e affidate alla Fonderia Artistica Versiliese, il Principe Alberto II di Monaco è atterrato oggi al centro dello stadio comunale XIX Settembre, accolto dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti per un cordiale saluto di benvenuto.

Un'occasione informale che, tuttavia, “ribadisce l'internazionalità di Pietrasanta – ha sottolineato il primo cittadino – e l'enorme stima e prestigio di cui godono, nel mondo, i nostri Maestri artigiani. Siamo onorati che personalità di così alto spessore, come il Principe Alberto II di Monaco, scelgano le nostre fonderie per realizzare i loro progetti d'arte, regalando alla città e alla Versilia tutta vetrine internazionali d'inestimabile notorietà”.

Come si annuncia il distretto Mareterra, rivoluzionario quartiere di Monaco che vedrà la luce nel 2025 e che è stato progettato come area esclusivamente pedonale, con alloggi di lusso, una passeggiata fronte mare, un porto turistico, parcheggi sotterranei, zone verdi, uffici e negozi.

Qui saranno installate le tre sculture in bronzo alte 15, 12 e 10 metri, in corso di lavorazione e intitolate “Tre elementi”, per richiamare la Natura e la vocazione altamente ecologica del distretto monegasco. Dopo le foto di rito e lo scambio di alcuni omaggi di rappresentanza (il Comune ha donato al Principe la medaglia raffigurante il rosone del Duomo e la pubblicazione “Made in Pietrasanta”, omaggio agli artigiani), Alberto II di Monaco si è diretto, insieme al suo staff, verso i laboratori d'arte.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa