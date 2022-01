Ceam 'elettrizza' con MMT il nuovo hub vaccinale di Sesto

Ceam Group di Empoli continua a fare la sua parte in termini di tecnologia alla campagna di vaccinazione.

MMT, società impiantistica del gruppo di via Valdorme, ha dato un contributo operativo determinante alla realizzazione dell’Hub vaccinale di Sesto Fiorentino, realizzato in collaborazione tra Croce Viola, Pubblica assistenza e Farmacie Comunali di Sesto Fiorentino. In particolare è stato realizzato l’impianto elettrico in tempi da record, mettendo a disposizione il proprio personale tecnico guidato da Stefano Casunati, referente tecnico e socio MMT.

"MMT e Ceam ringraziano di questa opportunità che ci è stata data per poter contribuire ulteriormente a sostenere il territorio, le strutture, il personale sanitario e soprattutto i tanti volontari con i quali abbiamo tutti un grande debito di riconoscenza – spiega Simone Campinoti, presidente Ceam Group - a nome di tutti i nostri colleghi e mio, grazie di cuore ad Alessandro Iasiello ed a tutti coloro che hanno reso possibile questo ennesimo miracolo per il bene di tutti noi. Dare il nostro contributo era il minimo".

Fonte: Ceam Group