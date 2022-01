Coronavirus Empoli e Cuoio, 1.196 contagi

Continuano a risalire i contagi per la Toscana così come per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio nella giornata di oggi, martedì 11 gennaio. L'ex Asl 11 nel suo complesso supera la metà dei contagi di Firenze (oltre 2mila). Vediamo i dati nel dettaglio.

Zona Empolese Valdelsa 875 contagi

Gambassi Terme 32

Cerreto Guidi 71

Capraia e Limite 49

Certaldo 90

Vinci 77

Fucecchio 118

Empoli 228

Montelupo Fiorentino 67

Montaione 16

Castelfiorentino 72

Montespertoli 55

Zona comprensorio del cuoio 321 contagi

San Miniato 128

Castelfranco di Sotto 61

Santa Croce sull'Arno 56

Montopoli in Val d'Arno 76