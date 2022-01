Contagi 11 gennaio, casi triplicati

I nuovi casi registrati in Toscana sono 16.290 su 87.520 test di cui 20.951 tamponi molecolari e 66.569 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,61% (77,4% sulle prime diagnosi).

I dati sono in crescita rispetto a ieri con i test triplicati, così come i contagi. I vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sono più di 39mila, la quota è di quasi 7 milioni e mezzo di dosi per la Toscana.

Il report è fornito dal Presidente della Regione Eugenio Giani.

Contagi 11 gennaio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO