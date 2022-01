Droga, armi e vandalismi a Capraia e Limite, Di Mauro (FdI): "Disprezzo per loro"

Giungono notizie poco rassicuranti da Capraia e Limite. Il primo evento è stato raccontato questa mattina dalla stampa, riguarda tre giovani in possesso di droga e armi bianche.

Se ciò non bastasse, si aggiungono gli atti di vandalismo perpetrati nelle zone industriali di Limite, Capraia e Rione Castellina dove diverse macchine sono state danneggiate seriamente con rottura dei vetri, pneumatici squarciati, devastati interni e carrozzeria anche con l’ausilio di bombolette spray. A rincarare la dose sono comparse delle scritte offensive nei confronti della frazione di Capraia (zona “rotonda Fontani”).

Da indiscrezioni pare che il tutto sia riconducibile ad un gruppo di giovanissimi. Il Gruppo Consiliare Capraia e Limite Viva – Centrodestra unito, si dichiara esterrefatto dall’accaduto e manifesta il più completo disprezzo nei confronti chi chiunque abbia posto in essere tali azioni, peggio se giovani.

"Restiamo in attesa degli sviluppi in merito alla vicenda dei tre trovati con armi e droga e per quanto concerne il vandalismo delle auto, che il tutto venga risolto il prima possibile e che i trasgressori siano puniti con pene severe, in quanto questa non può essere considerata una 'ragazzata', ma un vero e proprio atto di delinquenza che merita la giusta e massima punizione prevista".

Questo è il nostro messaggio su una tematica che apparentemente poco interessa la politica locale, ma che sicuramente è figlia di un cambio culturale che vede sempre più le persone, giovanissimi in troppi casi, che per noia o pura voglia di trasgredire, si munisce di rabbia e insofferenza per sfogarla su altri.

Emanuel Di Mauro , SiAmo Capria e Limite Viva - FdI