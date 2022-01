Con la droga e il tirapugni a Capraia e Limite, due denunce

Trovati tre giovani in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish a Capraia e Limite.

I carabinieri della locale stazione la scorsa notte hanno segnalato alla prefettura tre giovani residenti nel circondario. Avevano in totale mezzo grammo di cocaina e 0,3 g di hashish. Nella circostanza, due di essi sono stati anche denunciati in stato di libertà poiché trovati in possesso di un tirapugni in metallo e di un coltello. Tutto è stato sottoposto a sequestro.