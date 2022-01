Empoli, Galli e Picchielli (Lega): "Il Covid ha evidenziato le carenze della sanità"

"Quotidianamente - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - i giornali richiamano la nostra attenzione su svariate problematiche che, anche ad Empoli, il Covid ha sicuramente aiutato ad amplificare. Ci riferiamo, ad esempio alla disastrosa situazione del Pronto Soccorso del San Giuseppe ed alla motivata protesta dei medici di famiglia che hanno giustamente espresso il loro forte disagio di fronte ad una mole di lavoro che sta diventando sempre più insostenibile, con tutte le potenziali pesanti conseguenze per gli assistiti".

"Non possiamo che condividere pienamente - precisano gli esponenti leghisti - il loro accorato appello alle Istituzioni che, negli anni, non hanno avuto minimamente l’accortezza e probabilmente la capacità di capire l’importanza di potenziare la cosiddetta Sanità del territorio. D’altronde i continui e scriteriati tagli che hanno colpito anche le strutture empolesi, stanno, inevitabilmente, comportando enormi criticità, difficilmente gestibili in modo adeguato. I cittadini - concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli - hanno bisogno di certezze, specialmente quando si tratta della loro salute; la pandemia non può essere, però, una scusante per sminuire le palesi ed inaccettabili lacune che la Sanità toscana sta palesando in tutte le zone della Toscana".

Fonte: Ufficio Stampa