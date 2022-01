Esulta per la morte di Sassoli: denunciato per vilipendio il no vax Nicola Franzoni

Fabrizio Volpi, coordinatore a Carrara di Italia Viva, ha denunciato per vilipendio Nicola Franzoni, il no vax già noto per atti di questo tipo, che in un video sui suoi canali social ha esultato per la morte del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

“Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un personaggio che ormai ha decisamente passato il segno – spiega Alice Rossetti, coordinatrice regionale di Italia Viva -. In un momento come quello che stiamo attraversando c’è bisogno di calma e pacatezza e non di farneticazioni, offese e violenza verbale. Come tutte le persone sensate piangiamo per la scomparsa prematura di David Sassoli e speriamo che chi ha oltraggiato la sua memoria venga punito severamente”.

Fonte: Ufficio Stampa