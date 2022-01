Firenze Suona Contest, nuovo premio dalla Regione Toscana

Il Premio Regione Toscana sarà assegnato al miglior progetto musicale toscano (solista o band), secondo il giudizio della giuria di qualità. Il premio, che sarà consegnato durante la serata finale all’Ultravox Arena E. De Pascale di Firenze dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, consiste in due giornate in studio di registrazione alla presenza di entrambi i produttori artistici, Iacopo Meille e Guido Melis, in cui verrà registrato e mixato un brano del progetto vincitore, presso lo studio di registrazione della Red Cat Music (Plastic Sun Studio), oltre a promozione, distribuzione e concerti.

Il Premio Regione Toscana va ad aggiungersi agli altri cinque premi del concorso:

1’ CLASSIFICATO – FIRENZE SUONA CONTEST

1. Incontro per pre-produzione in sala prove presso Koan Studio alla presenza di entrambi i produttori artistici, Iacopo Meille e Guido Melis. La band/l’artista valuterà con i produttori quale o quali brani originali registrare in studio ed eventualmente metterà a punto contestualmente l’arrangiamento e la strumentazione da usare.

2. Tre giorni in studio di registrazione

Nei tre giorni a disposizione, alla presenza di entrambi i produttori artistici, verrà registrato e mixato uno o più brani della band/artista vincitrice, presso lo studio di registrazione della Red Cat Music (Plastic Sun Studio)

3. Pubblicazione di un singolo con una delle etichette di Red Cat Music

Le labels disponibili sono Red Cat Records, Suburban Sky Records, RC Inst Fringe (si differenziano solo per il genere musicale). Il singolo verrà pubblicato nel catalogo e promosso attraverso l’ufficio stampa dell’agenzia, sia in Italia che in Europa. Verrà preparato un comunicato stampa, un EPK della band e del singolo ed una pagina dedicata sul sito www.redcatmusic.it. Verranno inoltre stampate 50 copie fisiche del singolo a fine promozionale.

4. Concerto proprio o apertura concerto altrui all’Ultravox Arena di Firenze offerto da Le Nozze di Figaro

5. Opportunità di esibirsi live in alcune rassegne del territorio nell’ambito di festival e altre iniziative organizzate da Firenze Suona e dal Comune di Firenze.

6. Distribuzione discografica digitale da parte di Audioglobe.

7. Passaggi radiofonici su Radio Toscana, media partner di Firenze Suona Music Contest.

8. Campagna radio (singolo) attraverso il servizio di promozione radio digitale da parte dell’ufficio stampa ed edizioni musicali Kizmaiaz.

9. Pubblicazione di intervista su MusicalNews, webzine musicale

10. Pubblicazione di intervista e video-intervista su Rock Nation, testata musicale indipendente

2’ CLASSIFICATO – FIRENZE SUONA CONTEST

1. Incontro per pre-produzione in sala prove presso Koan Studio alla presenza di entrambi i produttori artistici, Iacopo Meille e Guido Melis. La band/l’artista valuterà con i produttori quale o quali brani originali registrare in studio ed eventualmente metterà a punto contestualmente l’arrangiamento e la strumentazione da usare.

2. Due giorni in studio di registrazione

Nei due giorni a disposizione, alla presenza di entrambi i produttori, Iacopo Meille e Guido Melis, verrà registrato e mixato un brano della band/artista vincitrice, presso lo studio di registrazione della Red Cat Music (Plastic Sun Studio).

3. Pubblicazione di un singolo con una delle etichette di Red Cat Music

Le label disponibili sono Red Cat Records, Suburban Sky Records, RC Inst Fringe (si differenziano solo per il genere musicale).

Il singolo verrà pubblicato nel catalogo e promosso attraverso l’ufficio stampa dell’agenzia, sia in Italia che in Europa. Verrà preparato un comunicato stampa, un EPK della band e del singolo ed una pagina dedicata sul sito www.redcatmusic.it.

4. Opportunità di esibirsi live in alcune rassegne musicali del territorio nell’ambito di festival e altre iniziative organizzate da Firenze Suona e dal Comune di Firenze.

5. Distribuzione discografica digitale da parte di Audioglobe.

6. Pubblicazione di intervista su Rock Nation, testata musicale indipendente con sede a Firenze.

3’ CLASSIFICATO – FIRENZE SUONA CONTEST

1. Un giorno in studio di registrazione

Una giornata, alla presenza di Guido Melis, in cui verrà registrato e mixato un brano della band/artista vincitrice presso lo studio di registrazione della Red Cat Music (Plastic Sun Studio).

2. Opportunità di esibirsi live in alcune rassegne musicali del territorio nell’ambito di festival e altre iniziative organizzate da Firenze Suona e dal Comune di Firenze.

3. Pubblicazione di intervista su Rock Nation, testata musicale indipendente con sede a Firenze.

PREMIO MATERIALI SONORI

Distribuzione digitale e promozione con eventuale opportunità di collaborazione

PREMIO KOAN STUDIO

Concerto in diretta streaming presso Koan Studio – Firenze, con registrazione video e audio multitraccia.

I premi saranno offerti da Firenze Suona (offrendo la possibilità ai progetti vincenti di esibirsi in concerti dal vivo retribuiti e di partecipare a rassegne culturali) e dagli sponsor tecnici, in particolare:

· Red Cat Music, studio di registrazione, etichetta discografica

· Audioglobe, una delle distribuzioni discografiche leader del settore indipendente italiano

· Materiali Sonori, etichetta storica

· Koan studio, studio di registrazione e sala prove

· Kizmaiaz, uno dei più importanti uffici stampa per quanto riguarda l’indie.

Il bando di reclutamento si chiuderà il 25 gennaio 2022.

Regolamento e iscrizioni: https://www.firenzesuonacontest.it/

In questo periodo la commissione valutatrice seleziona gli artisti ammessi alle fasi successive: i quarti di finale seguiti da due semifinali e una serata finale all’Arena Ultravox di Firenze con premiazioni e partecipazione di ospiti e testimonial.

Il concorso di musica originale per giovani gruppi e solisti italiani, ideato, indetto e organizzato dall’ associazione culturale Firenze Suona con il patrocinio ed il contributo di Regione Toscana, con il contributo di Fondazione CR Firenze e il patrocinio del Comune di Firenze, nasce e si svolge a Firenze ma è rivolto al Paese intero. Non ha limiti territoriali (possono partecipare artisti e band under 35 provenienti da tutta Italia che dispongono di materiale originale), né di genere musicale (sono ammesse tutte le categorie, le lingue e i dialetti).

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Tutti i concorrenti, a prescindere dall’esito della gara, avranno la possibilità di farsi conoscere e di esibirsi in concerti retribuiti.

Fonte: Ufficio stampa